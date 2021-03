Im Schatten der Angst

Karla glaubt bald, dass noch eines seiner Opfer hilflos in einem Versteck gefangen ist. Nur Spanger kann ihr sagen, wo sie suchen muss. Doch der schweigt und zwingt Karla stattdessen dazu, sich ihren eigenen Dämonen zu stellen. Durch ihr riskantes Duell mit Spanger verliert sie das Vertrauen von Polizei und Staatsanwaltschaft. Ihr bleibt jetzt nur ein Weg, um Spangers Opfer zu retten: Karla muss sich ganz in seine Hand begeben.



Die Grenze zwischen Wahnsinn und Normalität hat Dr. Karla Eckhardt als Gerichtsgutachterin täglich aufs Neue zu prüfen. Als Psychiaterin im Maßregelvollzug beurteilt sie die Gefährlichkeit und Schuldfähigkeit von Straftätern. Die Psychiaterin entscheidet damit über Gefängnis oder geschlossene Abteilung. Ihr geht es nicht um Schuld oder moralische Urteile, sondern um präzise Herleitung, Diagnose und Behandlung psychisch Kranker. Ihr unbestechlicher Blick auf den Täter führt in fremde und doch sehr menschliche Welten.