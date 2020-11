Der gleiche Himmel (3)

Auch Gita zeigt ihm in einem lautstarken Streit die Folgen auf, die ein Rückzug Klaras aus dem Team für sie alle haben könnte. Conrad bleibt nichts anderes übrig, als sich zu fügen und unterstützt fortan die sich abzeichnenden Erfolge seiner Tochter. Doch wohin werden sie Klara und ihre Familie führen?



Axels Traum vom Ausbruch in den Westen wird immer realer: Die Tunnelbauer nehmen ihn in ihre Gruppe auf - in wenigen Wochen wollen sie die gemeinsame Flucht durch den Tunnel wagen. Als er Duncan von seinen Plänen erzählt, reagiert der sehr zurückhaltend: Zu groß ist seine Angst, Axel an die Verlockungen des Westens zu verlieren.



Die Flucht droht ohnehin zu scheitern, denn als für Tobias der Druck in der U-Haft zu groß wird, liefert er seine ehemaligen Freunde ans Messer und verrät alle Details des Tunnelbaus. Die Tür in den Westen hat sich für die Gruppe wieder geschlossen, doch für Axel stirbt die Hoffnung zuletzt, denn völlig unerwartet bringt ihn ausgerechnet Duncan auf eine neue Idee.



Unter einem Vorwand besucht Lars Sabine zu Hause und trifft dabei auf ihre gesamte Familie, die – wie alle anderen im Osten und Westen der Stadt auch – im Fernsehen das Fußball-WM-Spiel BRD gegen DDR ansieht. Sabines Vater Howard beäugt Lars anfangs zurückhaltend, zu ihrer Mutter Dagmar findet er jedoch sofort einen Draht. Es könnte nicht besser laufen für ihn.



In den Tagen darauf führt er Sabine in das Berliner Nachtleben und kommt ihr immer näher: auf eine Weise, die über seine sonstige Professionalität hinauszugehen scheint und Ralf Müller skeptisch macht. Doch Lars bleibt zunächst seiner Erfolgslinie treu, bis er Sabine zum ersten Mal zu sich nach Hause einlädt, eigentlich, um sie endgültig für sich zu gewinnen. Doch dieser Abend wird das Leben der beiden für immer verändern.