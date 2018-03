Zunächst kann sich niemand vorstellen, wer der jungen Frau etwas antun wollte. Im Zimmer der Ermordeten entdecken die Kommissare detaillierte Aufzeichnungen über eine Kommilitonin. Liegt darin die Lösung des Rätsels, oder handelt es sich bei dem Opfer um eine Stalkerin?



Von Katjas Stiefschwester Claudia erfährt das "starke Team", dass Katja Einzelgängerin war und sich voll auf ihr Studium konzentriert hat. Ganz zum Leidwesen ihres Ex-Freundes Lars Haage. Von diesem hatte sich Katja nur Tage vor ihrem Tod getrennt. Um sich ein genaueres Bild zu verschaffen, statten Otto und Linett ihm einen Besuch in Katjas Heimatort Kudrow außerhalb Berlins ab.



Doch auch der charismatische Psychologieprofessor Peter Prochaska rückt in den Kreis der Verdächtigen, da er ein besonderes Interesse an der jungen Frau hatte. Otto und Linett kommen den dunklen Machenschaften einer seiner Arbeitsgruppen auf die Spur und entblättern dabei die verkorksten Machtstrukturen seiner Ehe. Wusste auch Katja zu viel und musste deswegen sterben?