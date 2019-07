Ausgerechnet Sylt

Denn wie sich herausstellt, gehört Bente auf Sylt das letzte Haus, das Kevin kaufen muss, um für seine Firma eine lukrative Ferienanlage zu bauen. Und ausgerechnet Bente ist die Anführerin des Widerstands gegen den Ausverkauf von Sylt.



Schnell ist klar, dass die beiden sich aus Schulzeiten kennen. Doch Kevin hat keine guten Erinnerungen an seine Zeit auf Sylt, war er doch unglücklich in Bente verliebt. Was Kevins 14-jährige Tochter Lilly, die widerwillig mit ihrem Vater auf Sylt Urlaub macht, sofort merkt und ihren Vater damit aufzieht.



Unter Vorspiegelung falscher Tatsachen schleicht sich Kevin in Bentes Leben und versucht sie subtil zum Verkauf ihres Hauses zu überreden. Doch je näher sich die beiden kommen, umso schlechter wird Kevins Gewissen. Denn aus alten werden neue Gefühle, und Kevin fühlt sich immer mehr als Verräter. Auch seiner Tochter Lilly gegenüber, die für den Kampf der Insulaner Feuer und Flamme ist. Eine Zwickmühle, aus der es keinen Ausweg zu geben scheint.