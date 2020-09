Die Holzbaronin

Nun ist sie endlich zur Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Seitz AG, eines holzverarbeitenden mittelständischen Unternehmens, gewählt worden. Doch das Glück währt nicht lange. Noch während der Ernennungssitzung nimmt sie Kriminalkommissar Fröbe fest.



Ein anonymer Anrufer hat Elly beschuldigt, ihren Mann Alfred Brauer im Jahr 1944 ermordet zu haben. Und nicht nur das: Ihr eigener Sohn Hans bestätigt als Zeuge diese Anklage.



In einer langen Vernehmung will Fröbe ein Geständnis von Elly erzwingen und Licht ins Dunkel der vergangenen Geschehnisse bringen. Dabei treiben ihn offensichtlich auch persönliche Motive an. Während seiner bohrenden Befragung blickt Elly zurück auf ihr bisheriges Leben, das geprägt ist von einer großen Liebe, schrecklichen Verlusten, dem Kampf für das Unternehmen und der Anerkennung in ihrer Familie.