Was im Leben zählt

Auch bei Miriams Nachbarn gibt es Sorgen: Achim verwahrlost zunehmend in seiner Wohnung, seit seine Frau in Indien ihre Mitte sucht. Die quirlige Putzfrau Lori bringt Achim inklusive Haushalt wieder auf Trab, zum Entsetzen seiner Kinder.



Und Hausmeister Eberling will nicht wahrhaben, dass er an Demenz leidet, und steckt fast das Haus in Brand. Die Hausbewohner unterstützen seine Tochter Ingrid in der Fürsorge um den Vater - besonders Michael, der ein Auge auf Ingrid geworfen hat.