Herzkino.Märchen: Der Froschkönig

Isabelle will Jimi, der aus einer ganz anderen Welt stammt, so schnell wie möglich wieder loswerden. Nach dem Ende ihres Studiums möchte sie nun endlich ihren eigenen Platz im Schlosshotel neben ihrem Vater Simeon Herzog und ihren beiden Schwestern Lea und Lilly finden.



Gerade hat sie es geschafft, dass sie die alljährliche Spendengala für ein Kinderheim organisieren darf, die für ihren Vater äußerst wichtig ist. Und dabei kann sie Jimi gar nicht gebrauchen. Aber der lässt sich nicht abwimmeln und hat zudem in Simeon einen unerwarteten Fürsprecher. Notgedrungen muss sich Isabelle daher gemeinsam mit Jimi auf die Suche nach finanzkräftigen Sponsoren für die Gala machen. Am wichtigsten ist es, Herrmann v. Lichtenstein dafür zu gewinnen. Doch der lässt die beiden eiskalt abblitzen.



Jimi erkennt schnell, dass Isabelle die Sache völlig falsch angeht und zeigt ihr, wo er groß geworden ist: in einem Kinderheim. Mit Isabelle und Jimi prallen zwei Welten aufeinander, die unterschiedlicher nicht sein können und die sich doch Schritt für Schritt märchenhaft annähern.