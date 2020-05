Spannende Abenteuer mit großen Helden

Was haben Winnetou, Old Shatterhand, Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar gemeinsam? Richtig, sie sind Helden, wie Karl May sie sich vorstellte und für die Nachwelt festhielt. In den Verfilmungen seiner Klassiker meistern Schauspielgrößen ihrer Zeit die spannendsten Abenteuer.