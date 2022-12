Hochzeitsreise nach Ligurien

Die Pilotin Sofie ist seit 15 Jahren eng mit dem Flugzeugbauer Julian befreundet. Sie war auch die Erste, der gegenüber Julian sich als homosexuell geoutet hat. Die Verabredung der beiden war immer, sollten sie bis Dreißig nichts "Besseres" gefunden haben, würden sie eine sogenannte Mariage blanc eingehen. Im Klartext: Sie heiraten, leben zusammen und bekommen Kinder – allerdings haben sie keinen Sex, zumindest nicht miteinander.



Als die beiden nun an Bord gehen, um zu heiraten, ist Sofie tatsächlich schwanger, und ihre Freude könnte nicht größer sein – bis Julian an Land seine vermeintlich "banale Affäre" Simon trifft. Ausgerechnet auf seiner Hochzeitsreise muss er sich nun die Frage stellen, ob die "Mariage blanc" einer großen Liebe standhält.



Der 65-jährige Thorsten ist ein typischer Bauunternehmer mit viel Herz und großer Schnauze. Dass er sich "im hohen Alter" noch mal verlieben würde und dann ausgerechnet in die temperamentvolle, erfolgreiche Architektin und Deutsch-Italienerin Carlotta, hätte niemand für möglich gehalten. Aber nach dem Motto "Gegensätze ziehen sich an" sind die beiden seit zwei Jahren sehr glücklich zusammen und heiraten jetzt an Bord.



Trauzeuge ist Carlottas Patensohn Francesco, genannt Pippo, der das vergangene halbe Jahr bei ihnen gelebt hat und jetzt mit ihnen nach Italien zurückfährt. Wohnen werden sie in Ligurien bei Pippos Eltern Laura und Francesco senior. Laura ist Carlottas beste Freundin und führt zusammen mit ihrem Mann den besten Eisladen der gesamten Cinque Terre, den Pippo weiterführen soll.



Das Entsetzen ist groß, als Thorsten mit seiner Direktheit beim Hochzeitsessen Pippo zu seinem Nachfolger erklärt. Es kommt zum Bruch zwischen Carlotta und Laura, die ihrer besten Freundin vorwirft, ihr das Kind wegnehmen zu wollen.



Tom hat alle Hände voll zu tun, die beiden zerstrittenen Paare wieder zu versöhnen.