Cash Truck

In Los Angeles wird ein Geldtransporter der Sicherheitsfirma "Fortico Security" auf brutale Weise ausgeraubt. Fünf Monate später stellt der Betriebsleiter Terry (Eddie Marsan) mit Patrick Hill (Jason Statham) einen neuen Wachmann an. Während Hills Einsatzleiter Bullet (Holt McCallany) schnell Gefallen an dem wortkargen, aber scharfzüngigen Neuen findet, eckt dieser bei seinen Kolleginnen und Kollegen an.



Nachdem Hill einen Raubangriff, bei dem sich sein vorlauter Kollege Dave (Josh Hartnett) als Angsthase erweist, mit ungeahnten Kampffertigkeiten allein abwehrt und im Zuge dessen auch ihren in Geiselhaft geratenen Einsatzleiter befreit, sieht er sich mit einem Verhör durch zwei FBI-Agenten konfrontiert. Deren Vorgesetzter, Agent King (Andy Garcia), bringt sie jedoch von einer Ermittlung ab.



Als es bei einer Transportfahrt von Bullet und Hill nach Chinatown bald schon zu einem erneuten Überfallversuch kommt, flieht die Diebesbande beim Anblick von Hill unverrichteter Dinge. Es wird nun offenbart, dass Hill, der eigentlich Mason Hargreaves heißt und ein berüchtigter Gangsterboss ist, fünf Monate zuvor bei dem eingangs geschilderten Überfall seinen Sohn Dougie (Eli Brown) verloren hat, den er notgedrungen zur Spionage der Fahrtroute des sodann ausgeraubten Geldtransporters mitgenommen hatte.



Infolge von Dougies Tod erhielt Hargreaves von seinem FBI-Kontakt Agent King eine Liste potenzieller Verdächtiger und begann mit seiner Crew – die Diebe aus Chinatown – eine in erbarmungslosen Morden resultierende, aber erfolglose Suche nach Dougies Mörder, die er schließlich auf Bitte seines engsten Vertrauten Mike (Darrell D'Silva) einstellte.



Überzeugt davon, dass die Diebe, die Dougie auf dem Gewissen haben, einen Maulwurf bei "Fortico Security" haben müssen, heuerte Hargreaves schließlich als Patrick Hill dort an. Der Vorfall in Chinatown wird bei "Fortico Security" schnell abgehakt, denn das Black-Friday-Wochenende steht an, an dem das Depot traditionell besonders viel Geld zwischenzulagern hat.



Überraschenderweise gibt sich der von Hargreaves gesuchte Maulwurf diesem mit einem Anwerbe- und Erpressungsversuch selbst zu erkennen. Denn die für den anfänglichen Raub und den Tod von Dougie verantwortliche Bande – eine Gruppe von Afghanistan-Veteranen um den früheren Sergeant Jackson (Jeffrey Donovan) – plant, das prall gefüllte Depot von "Fortico Security" auszunehmen.



Am Tag des Überfalls identifiziert Hargreaves unter den Dieben schnell den geldgierigen Psychopathen Jan (Scott Eastwood) als Dougies Mörder und beginnt inmitten des Heist-Showdowns seine rachegetriebene Jagd auf ihn.



Vor mehr als zwei Jahrzehnten eroberten der britische Kultregisseur Guy Ritchie und der Actionstar Jason Statham mit "Bube Dame König grAS" (1998) und "Snatch: Schweine und Diamanten" (2000) die Kinoleinwände. Doch nach "Revolver" (2005) sollte es bis 2021 dauern, bis das Duo wieder gemeinsam drehte. Das Ergebnis: "Cash Truck", ein Remake des französischen Rachethrillers "Cash Truck – Der Tod fährt mit" (2004).



Guy Ritchie schrieb seinen größtenteils in London gedrehten, zwölften Kinofilm Statham auf den Leib und arbeitete mit ihm gemeinsam die für Ritchie untypisch realistische und harte Gewaltansage von "Cash Truck" heraus, welche sie unter anderem durch einen stärkeren Fokus auf intuitive statt durchgeplante Kampfchoreografien erreichten.



Auch bei den Drehvorbereitungen setzte Ritchie auf Physis, denn statt klassischer Leseproben spielte er den kompletten Film mit allen Darstellerinnen und Darstellern an reduzierten Sets am Stück über mehrere Stunden durch, um von Anfang an den körperbetonten Ansatz seines Films zu etablieren.