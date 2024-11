Die junge Bankangestellte Kristin (Vivian Ólafsdóttir) erhält kurz vor dem spurlosen Verschwinden ihres Bruders Elías (Atli Óskar Fjalarsson) einen Videoclip, der ihn mit einem alten Flugzeugwrack im isländischen Eis zeigt. Anscheinend haben er und seine Freunde einen sensationellen Fund gemacht: Das Wrack entpuppt sich als ein jahrzehntelang verschollenes deutsches Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg, das durch das Abschmelzen des Gletschers nun freigelegt wurde.



Kaum hat Kristin diese Entdeckung verdaut, taucht schon ein skrupelloser Killer (Wotan Wilke Möhring) in ihrer Wohnung auf und versucht, sie zu töten. Um Haaresbreite entkommt sie dem Anschlag und sucht Hilfe bei ihrem Ex, dem britischen Geschichtsdozenten Steve (Jack Fox). Er weiß nicht so genau, was er von dem unerwarteten Wiedersehen halten soll, denn eigentlich hatte Kristin ihm ziemlich abrupt den Laufpass gegeben. Aber die taffe Schönheit interessiert ihn noch immer und der historische Fund, von dem sie berichten kann, umso mehr.



Bei ihrer gemeinsamen Recherche finden die beiden heraus, dass es in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder CIA-Expeditionen zum Gletscher gab, um das Wrack und seine geheimnisvolle Fracht zu finden. Offensichtlich ohne Erfolg, aber von mysteriösen Todesopfern begleitet. Während der Killer Kristin und Steve immer wieder aufspürt und in Lebensgefahr bringt, bekommen die beiden Hilfe von dem isländischen Farmer Einar (Ólafur Darri Ólafsson), der gekonnt mit Schusswaffe und Schneemobil umzugehen weiß.



Aber Simons skrupelloser Chef William Carr (Ian Glen), der die Bergungsaktion am Gletscher leitet, versteht in dieser Angelegenheit keinen Spaß. Er benutzt Kristins Bruder als Faustpfand, um an den geheimnisvollen Fund aus dem Wrack heranzukommen.



Der isländische Regisseur Óskar Thór Axelsson präsentiert mit "Gletschergrab" einen packenden Verschwörungsthriller, der auf dem gleichnamigen Roman-Bestseller seines Landsmannes Arnaldur Indriðason beruht. Vor dem bildgewaltigen Hintergrund der isländischen Gletscher hat er eine atemlose Verfolgungsjagd um ein düsteres Geheimnis aus dem Zweiten Weltkrieg inszeniert. Mit dabei sind der britische "Game of Thrones"-Star Iain Glen, "Tatort"-Kommissar Wotan Wilke Möhring und der isländische Kultschauspieler Ólafur Darri Ólafsson, der deutschen Zuschauern aus der isländischen Serie "Trapped" bekannt sein dürfte, und der an der Seite von Jamie Dornan in der Kult-Serie "The Tourist" zu sehen war



Zitate: "Hitchcock on the Rocks", "Berliner Morgenpost". "Grimmig düsterer Nordic Noir...", "HÖRZU".