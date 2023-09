Kompromat - Die Macht der Lüge

Mathieu Roussel (Gilles Lellouche) arbeitet für die "Alliance Francaise". Der Verein fördert den kulturellen Austausch zwischen Russland und Frankreich. Mathieu ist der Arbeit wegen mit seiner Frau Alice (Elisa Lawoski) und der kleinen Tochter Rose ins weit von Frankreich entfernte sibirische Irkutsk gezogen. Alice fühlt sich in Russland unwohl, die Ehe kriselt.



Der Abend der Einweihung eines neuen Veranstaltungssaals wird für Mathieu und seine Delegation ein Fiasko. Ein Ballett zweier Männer mit homoerotischen Untertönen verärgert viele der russischen Gäste, auch Mathieus Investor Sagarine (Igor Jijikine). Auf der anschließenden Feier tanzt Mathieu mit Svetlana (Joanna Kulig), die mit Sasha (Danila Vorobyev) verheiratet ist, einem Veteranen der Tschetschenien-Kriege. Auch diese Ehe kriselt. Sashas Vater Rostov (Mikhail Gorevoy) ist der Vorsitzende des lokalen FSB, des russischen Inlandsgeheimdienstes. Er fürchtet, Svetlana könnte seinen kranken Sohn verlassen.



Kurze Zeit später wird Mathieu verhaftet und landet in einem russischen Gefängnis. Der Vorwurf: Artikel 242 – Mathieu wird beschuldigt, pornografische Kinderfotos im Internet verbreitet zu haben, auch seine kleine Tochter soll Mathieu belästigt haben. Selbst seine Frau Alice hat gegen Mathieu ausgesagt – wie sich viel später herausstellt, hat Alice ihre Aussage unter Zwang gemacht. Nur so konnte sie mit ihrem Kind das Land verlassen und nach Frankreich zurückkehren.



Die Vorwürfe gegen Mathieu sind ein sogenanntes Kompromat, das heißt, sie wurden vom FSB fabriziert. Mathieu hat sich mächtige Feinde gemacht, ohne sich dessen bewusst zu sein. Borodin (Aleksey Gorbunov) wird Mathieus Anwalt. Mathieu wird vor seinem Prozess aus der Haft entlassen, muss eine Fußfessel tragen. Von Frau und Tochter verlassen, kehrt er in sein Haus in Irkutsk zurück, wo er Tag und Nacht überwacht wird.



Mathieu entschließt sich, dem Rat seines Anwalts zu folgen. Dieser hat ihm klargemacht, dass es vor einer Verurteilung kein Entkommen gibt und dass Mathieu die Grenzen der Russischen Föderation, eines unendlich weiten Landes, verlassen muss. Das ist in zwei Richtungen möglich – Richtung Asien oder Richtung Europa. Vorher muss er seine Bewacher austricksen. Ohne Hilfe ist das alles kaum zu schaffen.



Und Mathieu erhält Hilfe – von Svetlana. Dennoch wird seine Flucht zu einer unerbittlichen Hetzjagd durch das winterliche Russland, bei der auch Svetlana zwischen die Fronten gerät.



Hauptdarsteller Gilles Lellouche ist in seinem Heimatland Frankreich ein Star, ein viel beschäftigter Darsteller in ganz unterschiedlichen Filmen. In "Asterix & Obelix im Reich der Mitte", der in Deutschland im Mai 2023 in die Kinos kam, verkörperte Lellouche in der Nachfolge von Gérard Depardieu den gemütvollen Gallier Obelix, ein französisches Original.



Joanna Kulig – in der Rolle Svetlanas – ist eine polnische Schauspielerin und Sängerin. Sie eroberte 2018 mit dem Cannes-Wettbewerbsfilm "Cold War" die Herzen des (Festival-)Publikums und liefert auch als Svetlana eine emotional ausbalancierte, berührende Leistung ab.



"Kompromat – Die Macht der Lüge" wurde zu großen Teilen im Baltikum, in Litauen, gedreht.