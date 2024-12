Made in Italy - Auf die Liebe!

Der junge, erfolgreiche Londoner Galerist Jack (Micheál Richardson) steht vor dem Ende seiner Ehe und Karriere: Denn seine Frau aus reicher Familie will die gemeinsame Galerie verkaufen, um einen endgültigen Schlussstrich zu ziehen. Um dies zu verhindern, will Jack das ehemalige Domizil seiner eigenen Familie in der Toskana zu Geld machen. Dazu braucht er jedoch das Einverständnis seines Vaters Robert (Liam Neeson), eines sehr eigenwilligen Künstlers, von dem er sich jedoch seit dem Unfalltod der italienischen Mutter entfremdet hat. Denn Robert konnte sich den Tod seiner Frau nie verzeihen und verließ mit seinem Sohn Italien, um sich und Jack von der bedrückenden Vergangenheit zu befreien.



Letztendlich machen sich die beiden dennoch gemeinsam auf den Weg nach Italien, mit dem Ziel, die seit Jahren leer stehende Villa zu verkaufen. Was sie dort jedoch vorfinden, ist ganz und gar nicht, was Jack erwartet hat. Das Haus ist in einem ebenso desolaten Zustand wie das Verhältnis zwischen Vater und Sohn. Eine eigenwillige lokale Handwerkertruppe soll die Villa wieder auf Vordermann bringen, damit die resolute Maklerin Kate (Lindsay Duncan) eine Chance hat, das wunderbar gelegene Anwesen zu verkaufen. Jack wird bewusst, wie wenig Erinnerung er noch hat an die glückliche Zeit mit seiner Mutter.



Doch dann begegnet er der jungen Köchin Natalia (Valeria Bilello), die zuerst mit köstlichem Essen aus ihrer Trattoria sein leibliches und mit ihrem Lächeln bald auch sein seelisches Wohl ins Lot bringt. Während die Villa langsam in altem Glanz erstrahlt, nähern sich auch Vater und Sohn unter toskanischer Sonne wieder an und lernen, sich gegenseitig zu verzeihen.



"Made in Italy" ist eine herzerwärmende Komödie, angesiedelt inmitten der pittoresk-sanften Hügel der sonnendurchfluteten Toskana. Erzählt wird eine Familiengeschichte, die zwar von einem tragischen Ereignis in der Vergangenheit grundiert ist, selbst aber mit beschwingendem Esprit und Humor inszeniert wurde. Der irische Schauspieler Liam Neeson ("Tatsächlich... Liebe", "Schindlers Liste", "The Commuter", "The Marksman") kann als introvertierter, starrsinniger Künstler und Vater eine ganz andere Seite von sich zeigen als in seinen zahlreichen Actionrollen. Eine besondere Note bekommt die emotionale Vater-Sohn-Geschichte dadurch, dass sein realer Sohn Micheál Richardson ("Hard Powder") aus seiner Ehe mit Natasha Richardson auch seinen Filmsohn verkörpert.



In weiteren Rollen sind Lindsay Duncan ("Begabt – Die Gleichung eines Lebens", "Alice im Wunderland") als gewiefte Maklerin Kate und Valeria Bilello ("Sense8", "Curon") als südländische Köchin Natalia zu sehen. Der als Schauspieler bekannte James D'Arcy ("Oppenheimer", "Dunkirk", "Cloud Atlas") gab mit "Made in Italy" sein Regiedebüt.



"Voller Esprit und Humor: wunderschöner Wohlfühl-Film mit einem großartigen Liam Neeson." ("TV Movie")