Nach seiner Haftstrafe für einen missglückten Einbruchversuch, der seinem besten Freund und Komplizen Kevin das Leben kostete, versucht der Schlossknacker Miller Graham (Ryan Phillippe) ein geregeltes und gesetzestreues Leben zu führen.



Mit einem Aushilfsjob bei seinem Mentor Frank (Ving Rhames) möchte Miller seine Ex-Partnerin Beth (Kate Bosworth) und ihre gemeinsame Tochter Lindsay (Madeleine Guilbot) zurückgewinnen. Doch als Miller unerwartet Kevins in die Prostitution abgerutschte Schwester April (Gabriela Quezada) wieder trifft und diese ihn zu einem neuen Diebstahl anstiftet, ist es um seine guten Vorsätze geschehen.



Nachdem April kurz darauf spurlos verschwindet, legt sich Miller mit dem korrupten Polizisten Zwick (Jeffrey Nordling) an, der auch Kevin auf dem Gewissen hat. Unerwartete Unterstützung erhält der Schlossknacker von Beth, die im selben Revier wie Zwick arbeitet und in dem Fall eines illegalen Mädchenrings gegen die eigenen Kollegen ermittelt.



Gemeinsam geraten Miller und Beth samt Lindsay in die Schusslinie, ohne zu ahnen, wem sie wirklich gegenüberstehen.



Mit dem Thriller-Drama "The Locksmith - Der Spezialist" feiert der Amerikaner Nicolas Harvard sein Regiedebüt, nachdem er sich als Erster Regieassistent bei Filmen wie "Wind River", "Hell or High Water" oder dem oscarprämierten "Whiplash" seine Sporen verdient hat.



Harvards Cast umfasst dabei mit Ryan Phillippe ("L.A. Crash"), Kate Bosworth ("Still Alice - Mein Leben ohne Gestern") oder Ving Rhames ("Mission: Impossible"-Reihe) etablierte Hollywood-Schauspielerinnen und -Schauspieler.



Persönlich schätzt Harvard insbesondere die vor allem bei den Figuren zutage tretenden Film-Noir-Qualitäten seines Films, die ihn seinerzeit auch dazu bewegten, das Drehbuch als sein Erstlingswerk auszuwählen.