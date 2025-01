Nathan (Ian Kenny) hat einen Plan. Gemeinsam mit seinen Freunden Gaz (Jake Curran) und Terry (Andrew Ellis) will er in ein abgeschiedenes Landhaus einbrechen. Das Trio verspricht sich eine lukrative Beute, denn sie haben erfahren, dass im Haus ein großer Safe vorhanden ist. Während sie warten, bis die Besitzer das Haus verlassen, taucht unerwartet Nathans Freundin Mary (Maisie Williams) auf, die von der Idee nicht begeistert ist.



Tatsächlich gibt es Probleme, denn dem Trio gelingt es nicht, den Tresor zu öffnen, bevor Dr. Huggins (Sylvester McCoy) und seine Frau Ellen (Rita Tushingham) zurückkehren. Mary, die ihrem Freund mittlerweile mitgeteilt hat, dass sie schwanger ist, möchte die ganze Aktion am liebsten abbrechen. Auch Terry ist von dem Plan nicht mehr überzeugt.



Doch die Situation nimmt eine unerwartete Wendung. Obwohl Nathan und Gaz zu immer brutaleren Maßnahmen greifen, zeigt sich das ältere, unscheinbare Ehepaar kaum eingeschüchtert und weigert sich, die Zahlenkombination preiszugeben. Langsam offenbart sich, dass Richard und Ellen Huggins selbst ein düsteres Geheimnis bewahren.



Der atmosphärische Home-Invasion-Thriller basiert auf der Graphic Novel "Une nuit de pleine lune" des Comicautors Hermann. Zu den bekanntesten Werken des Belgiers gehört die dystopische Reihe "Jeremiah", deren erster Teil 1979 erschien. Bis 2023 wurden insgesamt 40 Folgen veröffentlicht, von denen ein Großteil als Fernsehserie mit Luke Perry in der Hauptrolle umgesetzt wurde. Bei vielen seiner Bücher arbeitete Hermann mit seinem Sohn Yves H. zusammen, so auch bei der Vorlage zu "The Owners".



Bereits mit ihrer ersten Rolle gelang Maisie Williams der internationale Durchbruch. Im Alter von zwölf Jahren wurde die britische Schauspielerin als Arya Stark in der Erfolgsserie "Game of Thrones" besetzt.