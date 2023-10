The Protégé - Der Racheengel

Im Jahr 1991 stößt der Auftragskiller Moody (Samuel L. Jackson) am Schauplatz eines Bandenkrieges im vietnamesischen Đà Nẵng auf ein bewaffnetes Mädchen, das ihn erfolglos zu erschießen versucht. Die Kaltblütigkeit der Kleinen imponiert Moody, weshalb er sie unter seine Fittiche nimmt. 30 Jahre später sind Moody und Anna (Maggie Q) zu einem eingespielten Killerduo in London geworden, das auch privat eine Freundschaft verbindet. Als bürgerliche Fassade führt Anna eine Buchhandlung.



An seinem 70. Geburtstag teilt Moody Anna ihren neuesten Auftrag mit: Sie sollen einen gewissen Lucas Hayes aufspüren. Umgehend wendet sich Anna an ihren befreundeten Hacker Benny (Gamba Cole). Nachdem Anna in ihrem Laden von dem undurchsichtigen Kunden Rembrandt (Michael Keaton) aufgesucht wurde, findet sie kurz darauf Moody und Benny ermordet auf und entgeht selbst nur knapp einem Attentatsversuch.



Durch geheime Akten von Moody erfährt Anna, dass der gesuchte Lucas Hayes der Sohn des wegen Kriegsverbrechen angeklagten Chemiewaffenhändler Edward Hayes ist, den Moody 1991 in Vietnam im Zuge eines Mordauftrags getötet hat.



Widerwillig kehrt Anna nach Đà Nẵng zurück, um über einen einstigen Geschäftspartner des alten Hayes, Jossino Vohl (Patrick Malahide), den Verbleib von dessen Sohn zu ermitteln. Nachdem sich Anna über den mit ihr und Moody befreundeten Biker Billy (Robert Patrick) Vohl angenähert hat, gerät sie in eine Falle des als Vohls Privatanwalt posierenden Killers Duquet (Ray Fearon), der Vohl vor Annas Augen erschießt und sie nach einem Kampf gefangen nimmt.



In ihrer Gefangenschaft, die auch Folter beinhaltet, sieht Anna Rembrandt wieder, der sich als Auftragspartner wider Willen von Duquet zu erkennen gibt, mit welchem er gemeinsam von einem anonymen Geldgeber zum Schutz von Lucas Hayes angeheuert wurde, der seit seiner Kindheit als Pflegebedürftiger in einem Krankenhaus lebt. Am Tag ihrer von Duquet angeordneten Hinrichtung kann Anna ausbrechen.



Bald schon nimmt sie eine Einladung Rembrandts zum Abendessen an, um mehr über dessen Auftraggeber zu erfahren. Während Rembrandt im Anschluss einen Attentatsversuch aus Duquets Reihen abwehrt, sucht Anna diesen persönlich auf und tötet ihn. Anna und Rembrandt sehen sich daraufhin ungeplant in Duquets Wohnung wieder, wobei ein todeslustiger Kampf der beiden in Sex endet. Als Anna Rembrandt verlässt, wird sie auf der Straße von einem Gefolgsmann von Duquet attackiert, doch Moody, der seinen Tod nur vorgetäuscht hat, rettet sie.



Gemeinsam planen Anna und ihr Lehrmeister ein Attentat auf ihren mittlerweile identifizierten Widersacher: Edward Hayes (David Rintoul), der einst das Autobombenattentat auf sich selbst arrangierte, um als Totgeglaubter unterzutauchen. Auf einer von Hayes ausgerichteten Benefizgala kommt es zum Showdown, bei dem Anna auch Rembrandt in seiner Rolle als Hayes' persönlichem Personenschützer wiedersieht.



Mit seinem Rachethriller "The Protégé – Der Racheengel" präsentiert Bond-Regisseur Martin Campbell ("James Bond 007: GoldenEye", "Casino Royale") einen gewohnt temporeichen und hoch spannenden Actionkracher, der in seinen Kampfchoreografien und seiner Ästhetik an die John-Wick-Filme erinnert.



Das Drehbuch des überwiegend an seinen tatsächlichen Handlungsschauplätzen gedrehten Films schrieb der im Genre mehr als erfahrene Drehbuchautor Richard Wenk ("The Equalizer"-Filme, "Jack Reacher: Kein Weg zurück").



Viel Dynamik und Kraft zieht Campbells mit reichlich Charme und manchem Augenzwinkern inszenierter Actionfilm besonders aus den sehr lebhaften und Spielfreude versprühenden Schauspielperformances seines Cast um die Stars Maggie Q ("Mission Impossible III", "Die Bestimmung"-Trilogie), Michael Keaton ("Spotlight", "The Founder", "The Flash") und Samuel L. Jackson ("Pulp Fiction", "Der Killer & sein Bodyguard").

Während Maggie Q und Keaton in ihrem Zusammenspiel den kurzen romantischen Nebentönen zwischen ihren eigentlich einander nach dem Leben trachtenden Figuren etwas nuanciert Slapstick- und RomCom-haftes beimischen, legt Samuel L. Jackson seine bekannte, natürliche Coolness an den Tag.