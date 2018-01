Stralsund - Das Phantom

Nina will Ermittlungen aufnehmen, auch wenn noch keine Straftat vorliegt. Sie wendet sich an ihre neue Chefin Caroline Seibert.



Doch noch bevor Nina damit beginnen kann, werden sie und Karl Hidde zu einem Leichenfund im Prerower Bodden gerufen. Die tote Frau ist Sonja Richter, Studentin an der Uni Stralsund. In ihrer Wohnung finden sich Spuren, die darauf hindeuten, dass der Täter Sonja in seine Gewalt gebracht hatte.



Eine Beziehungstat? Die Kommissare konfrontieren den Freund des Opfers, einen gewissen Fink, der ebenfalls an der Hochschule studiert. Auch er bestätigt, schockiert von der Tat, dass sich seine Freundin verfolgt fühlte.



Besteht eine Verbindung zwischen dem Mord und den anderen Frauen, die sich seit Monaten von einem "Phantom" beobachtet fühlen?