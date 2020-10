Judo gegen Sehende - Hörfassung - 100percentme

Shugaa macht Judo, seit er als Kind immer schlechter sehen konnte. Mittlerweile ist er fast komplett blind und Profisportler. In dieser Episode kämpft er in Wiesbaden zum ersten Mal in der zweiten Bundesligamannschaft gegen einen normal sehenden Gegner....

