ALLE Staffeln SUPERNATURAL in 120 Sekunden? - Der große RECAP fürs FINALE (Staffel 15)

Es ist soweit. Supernatural Staffel 15 wird die letzte Staffel sein - vorerst, wie Jensen Ackles und Jared Padalecki jetzt sagen würden. Doch was ist in der 15. Staffel bisher passiert? Und was haben die Winchesters in den 14 Staffeln zuvor erlebt? Heut...

8 min 8 min 22.09.2020 22.09.2020 UT UT Video herunterladen