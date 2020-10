Ein Tag als BLAIR WALDORF aus GOSSIP GIRL - 24 Stunden Experiment

Heute bin ich für 24 Stunden Blair Waldorf aus Gossip Girl und was ich dabei so erlebt habe, siehst du in diesem Video! :) Dabei geht es um Blair Waldorf Make-Up, Haare, Outfit und was sie in ihrem Alltag machen würde.

9 min 9 min 26.11.2019 26.11.2019 UT UT Video herunterladen