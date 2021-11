Narzisstische Persönlichkeitsstörung: Ich habe den Kontakt zu meiner Mutter abgebrochen - Auf Klo

Triggerwarnung: In diesem Video geht es um narzisstische Persönlichkeitsstörungen, psychische Gewalt, Suizid und Essstörungen. Wenn Du davon betroffen bist, schau das Video am besten nicht alleine, sondern lieber mit einer vertrauten Person. In der Info...

Videolänge: 15 min Datum: 15.11.2021 Video herunterladen