Panikattacke: Wenn du vor Angst nicht mehr rausgehst I Auf Klo

Angst ist eigentlich dafür da, uns in gefährlichen Situationen zu beschützen. Was aber tun, wenn du so viel Angst vor der Angst hast, dass du nicht mehr das Haus verlassen kannst. Unser Gast Timur war genau an dem Punkt in seinem Leben, bis er sich 2019...

12 min 12 min 02.06.2021 02.06.2021 Video herunterladen