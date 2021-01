Vaginas, Vulven und Verwirrung! ??‍️- Q&A

Was ist jetzt eine Vagina und was die Vulva? Gibt es das Jungfernhäutchen? Stimmt es, dass Schamlippen das ganze Leben lang wachsen? Und woher kommt der Gedanke der ausgeleierten Vagina? Ihr konntet auf Instagram Fragen an Agi die Vulva-Expertin schicke...

4 min 4 min 28.09.2017 28.09.2017 UT UT Video verfügbar Video herunterladen