Wenn jede Sekunde zählt: Der Voraushelfer

Was passiert, wenn der Rettungsdienst zu einem lebensbedrohlichen Notfall gerufen wird, aber in einem anderen Einsatz gebunden ist? Dann wird in der Regel der nächstgelegene RTW alarmiert, bis dieser aber kommen kann vergehen oft Minuten, die über Leben...

13 min 13 min 04.10.2020 04.10.2020 UT UT Video herunterladen