Wie wird man RETTUNGSSANITÄTER? Arbeiten im Rettungsdienst

Im heutigen Video erfahrt ihr, wie man Rettungssanitäter wird, was der Rettungssanitäter im Dienst macht und was ihr in dem Beruf verdienen könnt. Wenn ihr euch für einen Job im Rettungsdienst interessiert, solltet ihr euch dieses Video unbedigt anschau...

14 min 14 min 12.01.2020 12.01.2020 Video herunterladen