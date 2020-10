Verliebt in meinen Lehrer - Coldmirror packt aus!

In den Lehrer verknallt, geht es Dir gerade so? Bist Du verliebt in deinen Lehrer? Coldmirror kennt das und weiß, wie man damit umgeht: Schwärmen ist okay, Liebesbriefe nicht und auf keinen Fall... #verliebtinlehrer #bubbles #coldmirror

6 min 6 min 30.06.2020 30.06.2020 UT UT Video herunterladen