AUSLÖSCHUNG - Kritik / Review - mit Spoiler-Part am Ende - 2018

Über 80 Filme will Netflix dieses Jahr veröffentlichen. Auslöschung mit Natalie Portman ist einer davon. Ob der Science-Fiction-Film besser ist, als vergleichbare Filme wie The Cloverfied Paradox, erfahrt ihr in unserer Review. Am Ende unserer Review gi...

26 min 26 min 15.03.2018 15.03.2018 UT UT Video herunterladen