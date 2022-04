Bevor Adolf Hitler berühmt wurde… - KURZBIOGRAPHIE (2/2)

Mit Anfang 20 ist Adolf Hitler am Tiefpunkt seines bisherigen Lebens angekommen. Als verarmter Künstler lebt er zuerst in einem Obdachlosen-, später in einem Männerwohnheim in Wien. Er als Diktator? – In diesem Moment kaum vorstellbar. Doch beginnt er h...

Videolänge: 9 min Datum: 31.03.2022 : UT Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 31.03.2027 Video herunterladen