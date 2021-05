Wenn Stalking tödlich endet - Der Fall Sophie N. (†23)

Eine junge Frau hat einen Stalker, der sie nicht in Ruhe lässt. Sie hat Angst, fühlt sich bedroht und zeigt ihn bei der Polizei an - mehrmals. Doch die Polizei unternimmt nichts. Am Ende ist die junge Frau tot. Ermordet von ihrem Stalker. Das ist der 23...

11 min 11 min 25.05.2021 25.05.2021 UT UT Video herunterladen