Erst fühlen, dann sehen: Mehr Spaß beim Rückwärts-Date? - Wie abhängig sind wir vom Online-Dating?

Bachelor, Bachelorette, Are You The One oder Take Me Out waren gestern – Willkommen zur Die Frage-Dating-Show! Für Aylin ist Dating inzwischen nichts Besonderes mehr, sie hat das Gefühl, dass sie durch ihre Sucht nach Matches extrem abgestumpft ist. De...

Videolänge: 13 min Datum: 28.06.2022 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 28.06.2027 Video herunterladen