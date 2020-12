Was passiert mit psychisch kranken Straftäter*innen? - Wie gehen wir mit Schuld um? Folge 13

Ein Tag in der Forensik: Frank bekommt in dieser Folge einen seltenen Einblick – er ist zu Besuch in einer forensischen Psychiatrie für Jugendliche. In der Forensik leben Menschen, die eine Straftat begangen haben, aber vor Gericht für schuldunfähig erk...

32 min 32 min 01.12.2020 01.12.2020 UT UT Video verfügbar Video herunterladen