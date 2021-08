Wie sorgen wir für unseren Tod vor?

Zu einem Diamanten gepresst werden oder lieber unter einem Baum begraben werden? Was ist eigentlich eine Patientenverfügung? Und was kann man eigentlich in einem Testament regeln? Wenn ein Mensch stirbt, sind die Angehörigen vor allem mit ihrer Trauer b...

14 min 14 min 24.08.2021 24.08.2021 Video herunterladen