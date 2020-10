Anton trifft Mosh36 - follow me.reports

Anton trifft in Folge 1 auf den Kreuzberger Rapper Mosh36. Der Berliner Rapper ist seit 9 Jahren fest verankert in der Kreuzberger Hip Hop Szene und hat eine bewegte Vergangenheit, geprägt von illegalen Grafitti, Drogen und Gerichtsverfahren. „Follow me...

9 min 9 min 13.09.2017 13.09.2017 UT UT Video herunterladen