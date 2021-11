“Nicht mal meine Familie durfte mich ungeschminkt sehen”

Hast du dich in deinem Körper schon mal unwohl gefühlt? Sind dir gewisse “Problemzonen” unangenehm? So weit, so normal. Aber problematisch wird’s, wenn man sich ständig hässlich fühlt. Wenn man mit dem eigenen Körper so unzufrieden ist, dass man nicht m...

Videolänge: 17 min Datum: 03.11.2021 Video herunterladen