UPSIDE DOWN Challenge - Kelly & Sturmwaffel kommen an ihre Grenzen!

Bottleflip und Basketball ist auch so schon nicht einfach, aber heute sollen Kelly & Sturmwaffel dabei auch noch auf dem Kopf stehen! Ob den beiden die Upside down Challenge gelingt und wieso sie dabei an ihre Grenzen kommen, erfahrt ihr im Video!

6 min 6 min 08.09.2017 08.09.2017 Video herunterladen