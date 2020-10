Deutsche Waffen im Türkischen Krieg

354 Leopard-2-Kampfpanzer hat Deutschland an die Türkei verkauft - ohne Verwendungsbeschränkung. Die Begründung: man wolle die Türkei beim Kampf gegen den IS unterstützen. Jetzt werden sie gegen die Kurden in Afrin eingesetzt.

