Neue Rechte Welle

6.000 Rechtsradikale auf 3.000 Einwohner. Am 15. Juli fand eine der größten Nazi-Rock-Veranstaltungen der Geschichte in der kleinen Stadt Themar in Thüringen statt. Doch wer ist der Mann, der dieses Konzert organisiert?

