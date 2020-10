Fucking Labels! Warum muss ich meine Sexualität einordnen? - Kostas Kind

Yooo Leute :D Warum ist es uns so unglaublich wichtig, uns in eine Schublade zu packen, wenn es um unsere Sexualität geht? Wozu brauchen wir so dieses Label? Für Identifikation? Um uns zu verstehen? Um Klarheit im Kopf zu haben? Hat es auch Nachtei...

