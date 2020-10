GLPaddl oder Kürbistumor? QUICK RIP OR SHIP IT ft. Horrorkissen - Kostas Kind

Welche Shippings sind TOP und welche ein FLOP? :D Rip it or Ship it lebt auf jeden Fall von den Leuten, mit denen ich es zusammen drehe :D Und die Videos mit Kissen machen immer sau viel Spaß! Heute nehmen wir uns wieder Shippings vor und schauen, we...

8 min 8 min 12.03.2019 12.03.2019 UT UT Video herunterladen