Hart überfordert bei KNOW YOUR BRO mit Jodie & Rewi - Kostas Kind

MIT WEM SOLL ICH ALS NÄCHSTES KNOW YOUR BRO SPIELEN? Hey Leute :D ICH WAR SO KRASS ÜBERFORDERT! xD Heute hab ich Jodie und Rewi in KNOW YOUR BRO gegeneinander antreten lassen! xD Ich glaube, es war noch nie so chaotisch wie mit den beiden xD Die b...

10 min 10 min 05.04.2019 05.04.2019 UT UT Video herunterladen