MEHR UNANGENEHME Fragen von YouTubern & Friends - PART 02 - Kostas Kind

Yoooo :D Hier kommt wie versprochen Part 02 von YouTuber & Friends stellen mir unangenehme Fragen! :D Ich freu mich sehr darüber, dass der erste Teil so gut ankam! :) Uuuuund was soll ich sagen - Ich hoffe, der zweite macht euch genau so viel Freude...

10 min 10 min 04.02.2019 04.02.2019 UT UT Video herunterladen