So endet Corona

Wann können wir uns wieder in knallvollen Bars in den Armen liegen und laut singen?Ein wissenschaftlicher Ausblick auf das Ende der Pandemie - und das Leben danach.INHALT0:00 Intro0:58 Herdenimmunität revisited4:51 It ain’t over till it’s over6:38 Die I...

20 min 20 min 27.01.2021 27.01.2021 UT UT Video herunterladen