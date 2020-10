Der Nahostkonflikt einfach erklärt

"Nahostkonflikt" - dieses Wort taucht in den Nachrichten immer wieder auf. Aber was steckt eigentlich dahinter? Und warum ist dieser Jahrzehnte alte Konflikt gerade jetzt wieder so aktuell? Darum geht es in diesem Video.

11 min 11 min 25.04.2018 25.04.2018 Video herunterladen