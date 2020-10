Louis Vuitton, Rolex & Co.: Die Wahrheit über Luxusmarken

In Rapvideos und -songs werden sie getragen und gepriesen, manche sparen Jahre lang, bis sie sich leisten können: Luxusartikeln von Unternehmen wie Louis Vuitton, Rolex oder Chanel. Aber: Was macht die Produkte eigentlich so wertvoll? Und sind die teilw...

13 min 13 min 23.01.2020 23.01.2020 UT UT Video herunterladen