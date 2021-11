Wie Influencer ihre Kinder bloßstellen - MrWissen2go EXKLUSIV

Wer seine Kinder bei Instagram oder Youtube zeigt, der kann auf viele Klicks hoffen. Sogenannte "Family-Blogger" geben intimste Einblicke in ihr Leben - und damit auch in das ihrer Kinder. Ob die wollen oder nicht. Was macht das mit den oft MInderjährig...

Videolänge: 22 min Datum: 05.11.2021 Video herunterladen