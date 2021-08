Die deutsche Teilung: Das müsst ihr wissen

Am 13. August 1961 beginnt der Bau der Berliner Mauer. Die Teilung Deutschlands in Ost und West, in DDR und Bundesrepublik, wird damit buchstäblich zementiert. Recap: Nach dem Zweiten Weltkrieg teilen die alliierten Siegermächte das unterlegene Deutschl...

13 min 13 min 06.08.2021 06.08.2021 UT UT Video herunterladen