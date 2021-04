Die Sklaven im Römischen Reich

Das Römische Reich: seine Macht verdankt das Imperium auch der Sklaverei. Ob in der Verwaltung, als Lehrer, im Bergwerk oder als Gladiatoren in der Arena: im Römischen Reich arbeiten Sklaven in nahezu allen Berufen. Die Sklaven sind Kriegsbeute aus den ...

