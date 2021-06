Channel Trailer - Parshad

Willkommen in Parshads Universum! Bunt, schrill, lustig aber meistens mit einem sozialkritischen Blick auf unsere Gesellschaft und ihre Verhaltensmuster. Freundschaft, Liebe, Schmerz und alles was die Phase in den Zwanzigern Richtung Erwachsenwerden so ...

1 min 1 min 20.06.2021 20.06.2021 Video herunterladen