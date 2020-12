OK BOOMER: Das ist "CRINGE" !

OK Boomer! Heute zeigen wir dir was das Jugendwort Cringe bedeutet. Ein großartiger Tag zum Flexen in der WhatsApp Gruppe. Man lernt nie aus und die Jugend von heute ist echt schwer zu verstehen... Vielleicht hilft dir dieses Video aber ein wenig dabei!...

