Storytime: ich rede über Armut

Sparsam und risikoavers – und immer mit einem wachsamen Blick aufs Geld. So kennen wir Hazel. Aber warum ist Hazel so wie sie ist? In diesem Video begibt sie sich auf eine Reise in ihre Vergangenheit und erzählt vom Leben ihrer Eltern, die früher nicht ...

11 min 11 min 09.12.2020 09.12.2020 Video verfügbar Video herunterladen